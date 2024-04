Francobolli rari | se su una vecchia lettera trovi un “Gronchi rosa” sei fortunato | ecco quanto vale

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il “” è uno deipiùe ricercati dai collezionisti italiani. Emesso nel 1961, il suo valore è stimato intorno ai 1.000 euro per un francobollo nuovo e 500 euro per uno senza gomma, ma si sono verificate delle aste “exploit” dove sono state toccate cifre davvero considerevoli per aggiudicarselo. Scopriamo tutto nelle righe a seguire! Storia: Il francobollo fu emesso in occasione della visita del Presidente della Repubblica Giovanniin Perù. La serie comprendeva tre: uno da 170 lire per l’Argentina, uno da 185 lire per l’Uruguay e uno da 205 lire per il Perù. L’errore: Il “” è famoso per un errore di stampa: la cartina geografica del Sud America raffigurata sul francobollo era rovesciata. ...