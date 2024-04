Francesca Fagnani sceglie l’alta moda per la prima puntata di Belve | il costo da capogiro di abito e scarpe

Fiorello è di nuovo tornato in tv con Viva Rai2! . E nella puntata di oggi, 3 aprile, ospita in video chiamata niente meno che Francesca Fagnani che ha iniziato la nuova stagione del sua ... (dilei)

Belve, Loredana Bertè crolla: "Mimì Non me lo sono mai perdonato" - Una vagonata di interviste pungenti. Scottanti e inattese rivelazioni. Francesca Fagnani ha dato il via a una nuova edizione di Belve ospitando in ...iltempo

Fiorello, ‘Sai chi ti saluta’ E la Fagnani lo invita a Belve - Fiorello torna a Viva Rai2! e la sua prima ospite è una Francesca Fagnani spietata! Non si risparmia sulle battute su Mentana, rivela retroscena su Belve e poi fa la proposta a Fiorello: vieni a Belve ...gossipetv

Matteo Salvini a Belve: durante il fuori onda parla di Fedez. Cosa ha detto - Matteo Salvini è stato uno dei primi ospiti di Francesca Fagnani a Belve e non sono mancati i riferimenti a Fedez. Cosa ha detto il politicodonnaglamour