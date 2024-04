Francesca De André | condannato per maltrattamenti l’ex fidanzato Tambellini

(Di mercoledì 3 aprile 2024)diDe, nipote del celebre cantautore, è statoa tre anni e tre mesi di reclusione perin famiglia e lesioni aggravate. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Lucca, chiudendo un processo iniziato quasi un anno fa.Deha scelto di portare alla luce la propria esperienza tramite i social, raccontando di essere stata vittima di un’aggressione violenta. In seguito, ha rivelato in un’intervista al settimanale “Chi” che, Giorgio, 40 anni, di Lucca, sarebbe stato il responsabile. Il drammatico episodio si verificò nell’aprile 2022, mentre i due si trovavano in un appartamento nella provincia di ...

Giorgio Tambellini , ex fidanzato di Francesca De Andrè , è stato condannato a tre anni e tre mesi dal tribunale di Lucca, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Un anno fa si ...

