Frana in Valbisenzio | riaperta la 325

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Vaiano, 3 aprile 2024 – A partire dalle 15 di oggi la circolazione sulla Sr 325 è stata ripristinata in entrambi i sensi di marcia. A un mese dallache ha colpito la località di Camino-Le Coste, nel Comune di Vaiano, la situazione stradale ritorna alla normalità grazie al costante impegno della Provincia e della ditta incaricata, che hanno lavorato ininterrottamente per raggiungere l’obiettivo della riapertura completa. Il presidente della Provincia Simone Calamai ha sottolineato l’importanza di questo momento, evidenziando gli sforzi dedicati per riaprire la SR325 a doppio senso: “Abbiamo voluto fortemente tutto questo, lavorando alla massima velocità possibile – ha dichiarato Calamai – Questo risultato è fondamentale per liberare completamente lada una situazione difficile che ha caratterizzato tutto il mese di marzo. Restituire ...