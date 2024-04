(Di mercoledì 3 aprile 2024) Firenze, 3 aprile 2024 - I lavori allache dal 27 marzo minaccia due palazzine alle porte di Firenze, sullale Cassia a, hanno permesso una sostanzialeindellarocciosa di 'macigno del Chianti', da cui si staccarono due grossi blocchi di pietra finiti a ridosso degli edifici senza fare danni. Lo riporta il Comune di Impruneta dopo un sopralluogo del sindaco Riccardo Lazzerini con i geologi. Gli stabili restano evacuati - fuori casa ci sono sfollate circa 25 persone fra cui dei bambini, sono tutti gli inquilini degli appartamenti - e nei prossimi giorni "verrà installata una rete paramassi con chiodature, in grado di trattenere massi anche in caso di futuri spostamenti del declivio interessato dal movimento franoso". Il primo ...

Impruneta, 03 aprile 2024 – Si accorciano i tempi per il rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie sfollate nella notte del 27 marzo per una Frana a Tavarnuzze . Entro poche settimane, promette ... (lanazione)

Frana a Tavarnuzze, la parete è stata messa in sicurezza. Ma ora serve una ‘rete’ - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Frana pressi Firenze, lavori fermano parete rocciosa che cede - I lavori alla Frana che dal 27 marzo minaccia due palazzine alle porte di Firenze, sulla statale Cassia a Tavarnuzze, hanno permesso una sostanziale messa in sicurezza della parete rocciosa di ...ansa

Frana di Tavarnuzze: ridotti i tempi per il rientro a casa degli sfollati - Aggiornato il cronoprogramma per la messa in sicurezza dell'area Franata il 27 marzo. Sarà installata una rete paramassi. Sono 25 le persone ancora in attesa di tornare nelle loro abitazioni di via Ca ...lanazione