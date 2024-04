Frammenti di vetro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Alla fine degli anni Trenta del secolo scorso, in Lettonia, era al potere K?rlis Ulmanis (1877-1942) detto il “Condottiero” nonché il “Grande Seminatore”. Questi, artefice di un colpo di stato coronato da successo nel maggio del 1934, aveva dato vita a un regime dittatoriale non certo totalitario che, dal canto suo, non sarebbe durato a lungo poiché, nel 1940, la repubblica baltica venne annessa all’Unione sovietica a seguito dell’attuazione dei protocolli segreti inclusi nel patto Molotov-Ribbentrop: avrebbe riconquistato la propria indipendenza solo nel 1991. Questo romanzo della lettone Inga Gaile (1976) – narratrice, poetessa, drammaturga e stand-up comedian – si svolge nel suo paese proprio tra il 1937 e il 1939: un periodo durante il quale fiorì il culto del popolo vigoroso e forte, l’esaltazione delle famiglie numerose e si affermò nel contempo la volontà di cancellare tutto ...