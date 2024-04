Formula1 | Vasseur | “A Suzuka dobbiamo essere perfetti”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 apr. (askanews) – “Andiamo in Giappone sull’onda dell’entusiasmo per la doppietta conseguita in Australia. Le sensazioni uniche legate alla vittoria ci spingono a impegnarci ancora di più per cercare di riassaporarle il prima possibile”. Così, sulle pagine ufficiali della Ferrari, il Team Principal della casa di Maranello, Fredericinquadra il Gp del Giappone, quarto appuntamento del mondiale di F1. Quella diè una delle gare più attese di tutto il calendario, anche dagli addetti ai lavori.è speciale non solo per lo splendido circuito a forma di otto, ma anche per l’atmosfera elettrizzante che solo gli appassionati locali sanno creare, con adulti e bambini vestiti da pilota sugli spalti, per non parlare dei bizzarri copricapi molto diffusi sulle tribune e a volte anche nel paddock. “La pista di ...