Formia Rifiuti ingombranti | primo apputamento del mese con “Formia Memoria Urbana”

Formia – La struttura è senz’altro sensibile per la delicatezza del servizio svolto ma i nuovi vertici della “ Futuro Rifiuti zero ” nel centro di trasferenza in via Santa Maria Cerquito, in località ... (temporeale.info)

Formia – Sabato 6 aprile, nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 12:30, primo appuntamento del mese con “ Formia Miniera Urbana” , l’iniziativa promossa dalla Formia Rifiuti Zero in ... (temporeale.info)

"Sandokan" pentito custode di segreti del sud pontino - Tra possibili le rivelazioni dell'ex boss del clan dei Casalesi Francesco Schiavone, ora collaboratore di giustizia, anche alcuni misteri irrisolti della provincia di Latina ...rainews

Formia / Futuro Rifiuti zero: troppe telecamere all’ex-Enaoli all’insaputa dei sindacati, protesta della Cgil - Formia – La struttura è senz’altro sensibile per la delicatezza del servizio svolto ma i nuovi vertici della “Futuro Rifiuti zero” nel centro di trasferenza in via Santa Maria Cerquito, in località ex ...temporeale.info

Omicidio a Formia, è Romeo Bondanese il 17enne accoltellato in una rissa: fermato un coetaneo - Fanpage.it è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n. 57 del 26/07/2011. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del ...fanpage