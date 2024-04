Formazioni ufficiali PSG-Rennes | Coppa di Francia 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ledi PSG-, match valevole la semifinale didi. La squadra di Luis Enrique non perde addirittura dal 7 novembre, serata della sconfitta subita per mano del Milan. Da allora un cammino quasi perfetto che vuole proseguire anche quest’oggi nel penultimo atto dellaNazionale. Per la vincente del match c’è il Lione già in finale dopo il successo sul Valenciennes. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LEPSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes, Zaire-Emery, Fabian, Vitinha, Lee Kang-In, Dembelé, Mbappé: Mandanda, Doue, Omari, Theate, Truffert, Santamaria, Doué, Bourigeaud, ...