Formazioni ufficiali Manchester City-Aston Villa | Premier League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ledi, match valevole per la trentunesima giornata di. A soltanto poche ore dalla sfida andata in scena contro l’Arsenal e finita in parità, le due squadre tornano a giocare, seppur a distanza. Gli uomini di Guardiola affrontano la quarta forza del campionato, ovvero l’, in un match alquanto complicato sulla carta. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: Ortega Moreno, Lewis, Akanji, Dias (C), Gvardiol, Rodrigo, Bernardo, Doku, Foden, Grealish, ...