Forlì | riparte la corsa playoff Quattro squadre per tre posti

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Domenica 3 marzo:e Ravenna 48 punti; Carpi 47. La classifica attuale, dopo il turno pre-pasquale di giovedì 28 marzo: Carpi 59; Ravenna 57; Lentigione e52. Questa, in estrema sintesi, la fotografia di un sogno concluso dopo l’uno-due che Corticella e Lentigione hanno assestato alla squadra allenata da Mauro Antonioli. Una pillola, amara, da inghiottire per i galletti che, nel breve volgere digiornate, hanno visto volar via le possibilità di potersi giocare fino in fondo la vittoria del campionato. A cinque tappe dal traguardo la situazione della classifica del girone D vede la battaglia per conquistare la serie C ristretta al lanciatissimo Carpi e alla sua immediata inseguitrice Ravenna che, seppur con un po’ di fiatone, è ancora in grado di giocarsi le sue carte nella volata finale. Al resto del gruppetto ...