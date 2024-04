Forlì infrange un lungo tabù Quanti rinforzi sfumati in extremis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Uno scudetto, la promozione 2023 e 40 presenze in Nazionale maggiore. Sono questi gli ‘amuleti’ che la Pallacanestro 2.015 mette in campo non solo per ottenere l’agognato salto di categoria ma anche per esorcizzare una lunga lista di precedenti: finora il rinforzo biancorosso last minute – o quasi – era sempre sfumato o si era tradotto in una serie di delusioni e sfortune. Diciamolo subito: nessuno dei nomi del passato era così blasonato. E se la società è arrivata fino a lui è anche perché ha saputo muoversi con più concretezza e scaltrezza rispetto al passato. Sui colpic’è un esempio recentissimo, inedito e, in quei giorni, segreto perfino a parte dell’entourage forlivese. Nella settimana che portava ai playoff 2023, si presentò aLodovico Deangeli, ala piccola appena retrocessa con Trieste (dove è tuttora): la Pallacanestro 2.015 ...