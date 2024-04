Fondazione Milan | via alla Relay Marathon 2024 | ecco dettagli e ospiti

Live podcast e djset, parte la nuova stagione di Stazione Radio - Parte il 5 aprile la prossima stagione di Stazione Radio, il centro culturale creato nell'ex cabina elettrica della Stazione Centrale di Milano con l'obiettivo di dare nuova vita alla struttura che so ...ansa

Milano Design Week 2024, presentato il programma: gli eventi da non perdere - L’appuntamento da segnare sul calendario è dal 15 al 21 aprile, quando sarà in programma la Milano Design Week 2024, manifestazione che il capoluogo lombardo si prepara ad accogliere in concomitanza c ...tg24.sky

Milano, alla Bam 300 sensori per misurare stabilità alberi e C02 stoccata - Sensori IoT sugli alberi per monitorare in tempo reale la CO2 stoccata e la stabilità delle piante. E' stato presentato oggi a Palazzo Marino il primo progetto di ricerca sostenuto da 'Prospettiva Ter ...adnkronos