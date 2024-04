Fondazione della Comunità Bergamasca | nel 2024 bandi per 1 | 3 milioni | anche Sacbo partecipa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ottocentomila euro per il sociale, 400mila per la cultura e 130mila per l’ambiente: questa la suddivisione dell’1,3che ladistribuirà nel corso delsulle tre aree di intervento in cui opera. Risorse che si concretizzeranno in 7, valorizzando i fondi territoriali cheCariplo destina alla provincia di Bergamo annualmente (1,2di euro) con l’obiettivo di attivare iniziative del territorio utili a rispondere a bisogni crescenti, dalla povertà all’inclusione sociale, dalla tutela dei beni storico-artistici alla sostenibilità ambientale, attraverso il coinvolgimento capillare dei soggetti di Terzo Settore. Irestano aperti fino al 10 maggio ...