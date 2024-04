Follo Il Consiglio approva il Peba | Pronti ad abbattere le barriere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il Comune diè il primo territorio dello Spezzino adre incomunale il, il piano per l’eliminazione dellearchitettoniche. Uno strumento frutto di cinque mesi di lavoro, realizzato dall’architetto Cristiano Ruggia con la collaborazione dell’assessorato guidato da Pasquale Giacomobono, eto nella riunione che si è tenuta ieri mattina. Nello studio sono state evidenziate le tante criticità che il Comune nei prossimi anni si propone di risolvere: dalle scuole alle strade, dalle fermate del bus da adattare alle alle pedane dei mezzi pubblici, per arrivare al municipio. Circa 150 le criticità schedate dal piano. Il Comune vorrebbe realizzae un progetto pilota che riguarda l’abitato di Pian di, in particolare via Guerciana, ...