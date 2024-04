Foligno | un insetto nella fiala per la flebo | l’allarmante scoperta in ospedale

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pubblicato il 3 Aprile, 2024 Sembra una mosca. O qualcosa di simile. Di certo è une quel che inquieta è dove l’esemplare è stato scoperto: galleggiava in unaintegra destinata a unada somministrare nell’di. Si trovava in 100 millilitri di soluzione fisiologica per infusione. E’ stato un infermiere a scoprire la presenza allarmante mentre stava preparando laper un paziente ricoveratostruttura complessa di Medicina interna. Così come riferisce La Nazione, quel che è successo è stato subito segnalato all’Agenzia italiana del farmaco con il “Modello segnalazione difetti, comunicazione rinvenimento di difetti o presenza di corpi estranei nei medicinali per uso umano”. Intanto, è già intervenuta l’Usl ...

