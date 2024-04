Fognini senza età! Elimina la tds n 1 Djere dopo una maratona ed accede ai quarti a Marrakech!

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Fabio, con una performance che ricorda al mondo del tennis chi è, entra neidi finale all’ATP 250 di. Sconfitto il numero 1 del tabellone, il serbo Laslo, per 7-6(1) 2-6 6-4due ore e 32 minuti. Si completa così una lunghissima giornata italiana, partita più di dieci ore fa sul campo centrale del torneo marocchino. Ora la sfida sarà al russo Pavel Kotov, che hato Flavio Cobolli. Il primo set, sebbene non veda nessuno dei due arrivare a palla break, si rivela piuttosto lottato. Nel secondo gameviene ripreso sul 40 pari da 40-0, ma tiene la battuta. Successivamente i maggiori problemi li ha, che viene costretto un paio di volte ai vantaggi, ma nulla accade realmente (anche perché il serbo tende a ...

“Secondo me, senza infortuni posso ancora giocare il mio tennis migliore: un buon 70% dipende da questo. La chiave è trovare continuità, per riuscirci devo ovviamente vincere tante partite”. A ... (sportface)

Berrettini, Cobolli, e Fognini avanzano al secondo turno nel torneo ATP 250 di Marrakech - FRANCESCO LOIACONO - Il primo turno del torneo ATP 250 sulla terra battuta di Marrakech, in Marocco, ha visto alcuni risultati significativi per i tennisti italiani. Matteo Berrettini, Flavio Cobolli ...giornaledipuglia