Fognini-Djere oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Marrakech 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Fabioaffronterà Laslonel secondo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città marocchina. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, il tennista azzurro ha vinto un match anche nel main draw, superando in tre set il francese Gaston. Sulla sua strada troverà ora il primo favorito del seeding, il serbo, che si esprime molto bene in queste condizioni ma che non sta attraversando un periodo di forma particolarmente positivo. A scendere in campo con i favori del pronostico, secondo i bookmakers, sarà proprio, avanti 2-1 nei precedenti (peraltro le due vittorie sono arrivate sulle terra battuta e la sconfitta sull’erba di Wimbledon). PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe ...