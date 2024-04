Fisco | imprese artigiane | “Positiva la revisione del sistema sanzionatorio tributario”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) ROMA – Leapprezzano complessivamente il decreto legislativo per ladelche interviene in modo significativo per ridurne l’eccessiva onerosità e, introducendo il principio di proporzionalità, allinea ilitaliano agli standard degli altri Paesi dell’Unione Europea. È quanto hanno evidenziato CNA e Confartigianato davanti alle Commissioni Giustizia e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Pressione fiscale 2018 sui contribuenti italiani oltre 42% Trading online: cosa sono e come si trovano i brokers di opzioni binarie Crisi: italiani sempre più spaventati dal futuro Nuovo bonifico superveloce: nuove regole e ...