(Di mercoledì 3 aprile 2024) ROMA – Leapprezzano complessivamente il decreto legislativo per ladelsanzionatorio tributario che interviene in modo significativo per ridurne l’eccessiva onerosità e, introducendo il principio di proporzionalità, allinea ilitaliano agli standard degli altri Paesi dell’Unione Europea. È quanto hanno evidenziato CNA e Confartigianato davanti alle Commissioni Giustizia e Finanze del Senato nell’ambitoaudizioni sul decreto per ladelsanzionatorio. Il provvedimento opera una differenziazionein ragione della gravitàviolazioni commesse. “È pienamente condivisibile – si legge nel documento illustrato dalle due ...

precompilata Iva al via per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese. È adesso attivo il servizio che consente di visualizzare il proprio modello 2024 , in parte già compilato dall’Agenzia delle ... (ildenaro)

Fisco, imprese artigiane: “Positiva la revisione del sistema delle sanzioni tributarie” - ROMA - Le imprese artigiane apprezzano complessivamente il decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario che interviene in ...lopinionista

Chi è il prossimo presidente di Confindustria Emanuele Orsini. 51 anni, diplomato, figlio di imprenditori - Classe 1973, Emanuele Orsini è nato a Sassuolo, figlio di imprenditori. Diplomato al liceo scientifico, ma senza laurea, Orsini è oggi amministratore delegato di Sistem Costruzioni e di Tino Prosciutt ...ilfattoquotidiano

Confindustria, chi è Emanuele Orsini: l’unico rimasto in gara per la presidenza - (Adnkronos) – Con il passo indietro a sorpresa del presidente di Erg Edoardo Garrone, la strada verso la presidenza di Confindustria è in discesa per Emanuele Orsini. All'imprenditore emiliano – che c ...sardegnareporter