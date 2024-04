Firenze | figlia di Verdini patteggia un anno di pena L’accusa | falso avvocato | falsa sentenza

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Per questa vicenda, Dilettadel primo matrimonio dell'ex senatore Denis, hato oggi, 3 marzo 2024, undi reclusione davanti al gip Agnese Di Girolamo. Tentata truffa ele ipotesi di reato contestate L'articolo proviene daPost.

commenta madre e figlia di nuovo insieme dopo oltre quarant' anni : 'C'è stata subito un'intesa bellissima'. È la storia di Anna e Valentina , che si sono incontrate per la prima volta dieci mesi fa, ... (tgcom24.mediaset)

Firenze , 6 marzo 2024 – Una vicenda che inizia nelle aule scolastiche e che ora finirà in procura . Da due anni, la figlia 19enne è affetta da una grave forma di anoressia nervosa ed è ricoverata in ... (lanazione)

Ilaria Salis: il padre incontra Schlein. La figlia candidata del Pd Il partito non conferma - Ilaria Salis, ora in carcere a Budapest, sarà candidata dal Pd per le prossime elezioni europee Ne hanno parlato oggi, 3 marzo 2024, il papà Roberto e la segretaria del Pd, Elly Schlein. Lo annuncia ...firenzepost