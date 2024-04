Firenze aspetta e rivuole il vero» Gonzalez Caro Nico | tocca a te riportarci sul Pordoi

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Manca, eccome se manca. Mancano le sue accelerazioni sfrontate, quell’affrontare il terzino avversario come fosse una gara di braccio di ferro in cui vince chi piega la volontà dell’altro. Mancano i suoi guizzi di testa in area e mancano soprattutto i suoi gol. Ne aveva segnati 6 all’avvio di questo campionato (più altri 3 in Conference), e se la Fiorentina si era issata suldella classifica fino al 4° posto, il merito era anche suo. Poi, l’infortunio nella trasferta col Ferencvaros poco prima di Natale, una lunga assenza dal campo e dal ritorno col Bologna, a metà febbraio, una serie di prestazioni cupe lontane dallo scintillìo dei tempi migliori. Con la squadra gigliata che da allora è precipitata in classifica. Si, da quandonon gioca più (o almeno da quando gioca peggio) per la Fiorentina sembra quasi non sia più domenica, e ci scusiamo ...

Chiuduno . Chi gli voleva bene, aspettava il suo rientro nel weekend. Taoufik Haidar dormiva cinque giorni a settimana in un fatiscente albergo di periferia a Firenze . Con ogni probabilità, non ... (bergamonews)

Frontiera, Francesco Costa presenta il suo libro a Firenze - A meno di un anno dalle elezioni americane, un incontro che racconta gli Stati Uniti di oggi, i suoi abitanti, la sua politica e il futuro che l’aspetta, che è anche ... al Teatro Cartiere Carrara di ...gonews

Bentornato a Firenze . Sir Paul Smith - Senz’altro da Paul Smith ci si aspetta una lezione di eleganza e di positività ... Perché lui per l’ennesima volta si rimette in gioco e ha scelto di farlo a Firenze. Come pure è importante il fatto ...lanazione

Criscitiello: “Manna al Napoli Non me l’aspettavo da ADL, il suo operato alla Juve non mi è piaciuto. Vi svelo chi sarà il prossimo... - Per quanto riguarda la scelta del prossimo dirigente sportivo del Napoli, Criscitiello si esprime così: “La decisione di De Laurentiis di puntare su Giovanni Manna per la prossima stagione non me ...mondonapoli