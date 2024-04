Firenze | Anffas festeggia 65 anni di attività a Palazzo Vecchio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024)3 aprile 2024 - Sabato 6 aprile, alle 9.30,festeggerà i suoi 65di, nel Salone dei Cinquecento, con un evento che durerà per l’intera mattinata. Dopo i saluti delle istituzioni, Comune e Regione, e quello in video del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, ci sarà la relazione del presidente di, Vittorio d’Oriano, alla quale seguirà la proiezione di un cortometraggio sull’associazione. Quindi gli interventi di Alberto Cutajar, direttore generale della Fondazione Stella Maris e di Luisa Galli, professoressa ordinaria di pediatria e consigliera di, e un’esibizione musicale di alcuni degli ospiti del ...