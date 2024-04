Fip European Padel Championships | a Cagliari record Paesi iscritti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 apr. (askanews) – Una popolarità che non conosce sosta, tra primati che si inseguono e il consenso del grande pubblico. E non è un caso che un numerodi– 30 per il maschile, 21 per il femminile – abbia ufficializzato la pre-registrazione alla tredicesima edizione dei FIP, in programma in Sardegna, a, dal 22 al 27 luglio 2024. Un dato ragguardevole, che conferma la crescita inarrestabile della disciplina e – si legge in una nota – la febbrile attesa per una manifestazione internazionale a squadre in costante espansione, che quest’anno sarà ospitata in Italia e organizzata dalla FIP (Federazione Internazionale) e dalla FITP (Federazione Italiana Tennis e) e che torna in una Regione ...