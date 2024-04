Fiorentina | le pagelle di CM | Mandragora da meraviglia | Belotti non segna ma è un leone

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Terracciano 6: 70 minuti buoni da spettatore non pagante. Scalda i guantoni in un paio di occasioni nel finale Kayode 6: corre come un dannato a...

Le pagelle di Fiorentina-Atalanta: Mandragora e Carnesecchi i migliori in campo - Le pagelle dell'andata delle semifinali di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta. Tantissime insufficienze tra le fila dei nerazzurri, nessuno sotto il 6 tra i padroni di casa con Mandragora sugli sc ...ilgiornale

Milan, Loftus-Cheek squalificato contro il Lecce: le alternative per Pioli - Loftus-Cheek salterà la partita tra Milan e Lecce per squalifica: quali sono le alternative per Pioli nel ruolo di trequartistatag24

Sportmediaset - Piccola rinascita Juve, adesso c'è da sistemare le cose in campionato - Il successo di ieri in Coppa Italia contro la Lazio ha costituito una piccola rinascita per la Juventus, che, come sottolineato dai colleghi di "Sportmediaset", per uscire dalla ...tuttojuve