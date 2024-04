Fiorentina-Atalanta stasera | ore 21 | caccia alla finale Viola | torna Jack Gasp | due assenze Formazioni

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Siamo questi, non possiamo farci niente", ha detto Italiano, a più riprese", dopo la sconfitta con il Milan. Parole che, forse, non avrebbe pronunciato di fronte a Joe Barone, ossia il protagonista delle campagne acquisti (estiva e invernale) che hanno prodotto questa rosa. Ora cerca di cambiare parole e stato d'animo, l'allenatore. Perchè vuole dare concretezzadi Coppa Italia. Unain due partite. E quella di, al Franchi (ore 21, diretta su Italian 1), si presenta complicata: ladeve vincere per presentarsi senza troppe paure, a Bergamo, nel ritorno, il 24 aprile L'articolo proviene da Firenze Post.

Coppa Italia, oggi semifinale andata Fiorentina-Atalanta: dove vederla in tv e streaming - Tutto pronto per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta. Il match si gioca oggi, mercoledì 3 aprile 2024, allo stadio Franchi di Firenze dalle 21. Sarà possibile vedere la ...adnkronos

Coppa Italia, il programma. E per andare in finale la Lazio deve… - Stasera l'altra semifinale, tra tre settimane le gare di ritorno. E per accedere alla finale in programma il 15 maggio allo stadio ...cittaceleste

Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia Ecco le cifre - La Coppa Italia mentre prima di tutto in palio un trofeo comunque importante, sebbene spesso sia snobbato. Ad ogni modo, il cammino verso le semifinali prevede una cifra di circa 3 milioni di euro per ...alphabetcity