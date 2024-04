Fiorentina-Atalanta semifinale Coppa Italia | 03-04-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Bergamaschi senza De Ketelaere e Scalvini

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Trava in scena una doppia sfida tra due squadre che frequentano abitualmente i momenti decisivi della competizioneriuscire a vincerla, con i viola che lo scorso anno si arresero in finale all’Inter e iche sfiorarono il successo nel 2021 ma persero contro la Juve di Pirlo e che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Fiorentina-Atalanta è la semifinale di andata di Coppa Italia 2023-2024 che si gioca questa sera al Franchi con inizio alle 21:00. Diretta esclusiva e integrale su Italia 1, in TV, e su Mediaset ... (fanpage)

Fiorentina e Atalanta si affrontano mercoledì 3 aprile, allo stadio Artemo Franchi di Firenze a partire dalle ore 21, in un match valido per... (calciomercato)

All’Artemio Franchi va in scena la sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match All’Artemio Franchi andrà in scena la semifinale ... (calcionews24)

Fiorentina-Atalanta, Il meglio di te o i Queen La tv del 3 aprile - Per la prima serata in tv, mercoledì 3 aprile alle 21 su DAZN e Italia1 si potrà vedere la partita di calcio tra Fiorentina e Atalanta, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Su RaiUno ...bergamonews

Atalanta, missione finale di Coppa Italia: a Firenze il primo round per mettere la testa avanti - Questa sera (mercoledì 3 aprile ore 21) l’Atalanta è di scena sul campo della Fiorentina per giocarsi la semifinale d’andata, poi tra tre settimane il rematch a campi invertiti. 180 minuti dal ...bergamonews

GAZZETTA, Italiano risulta indigesto a Gasperini: ne sa smussare gli spigoli - Su La Gazzetta dello Sport è presente un fondo a cura di Sebastiano Vernazza sulla gara di stasera tra Fiorentina e Atalanta: "Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini sono allenatori a trofei zero e ...firenzeviola