Fiorentina Atalanta | Mauro | «Italiano farebbe bene a rimanere»

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Massimoha parlato sia della sfida di Coppa Italia trasia del futuro diMassimoè intervenuto ai microfoni di SportMediaset per parlare del match di Coppa Italia tra, ma non solo. PARTITA – «Mi concentro soprattutto su Bonaventura e Koopmeiners, giocatori tecnicamente bravissimi, che fanno

Firenze. Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta : per la semifinale d’andata di Coppa Italia Gasperini (squalificato, in panchina va Gritti) non si affida ancora al duo d’attacco che ha ... (bergamonews)

Pino Vitale , ex dirigente, ha analizzato che sfida potrebbe essere quella tra Fiorentina e Atalanta di Coppa Italia L’ex Pino Vitale è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della sfida di ... (calcionews24)

Italiano: "Grande soddisfazione essere in corsa su tre fronti" - Successivamente, Italiano ha proseguito: " Spero che i ragazzi abbiano quel furore e quella concentrazione che servono in queste partite. Le partite contro l'Atalanta di Gasperini sono sempre belle, ...gianlucadimarzio

Fiorentina-Atalanta, Ecco dove seguire il match - Questa sera, alle ore 21:00, avrà luogo la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta. La partita dell’Artemio Franchi verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, su Canale 5, ma come ...firenzeviola

Calcio: Coppa Italia, stasera in campo Fiorentina-Atalanta - In campo stasera l'andata della seconda semifinale di Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta. In DIRETTA dalle 21. "C'è tanto orgoglio nel vederci protagonisti della terza semifinale di fila in Coppa ...ansa