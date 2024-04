Fiorentina Atalanta | Mandragora | «Si deve cambiare il trend»

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Rolando, centrocampista della, ha parlato prima del match di Coppa Italia contro l’Rolandoha parlato ai microfoni di Mediaset prima di. Ecco le parole del centrocampista gigliato.– «Sappiamo di affrontare una squadra in fiducia ma vogliamo fare la nostra prestazione e portare a casa un buon risultato in

Percassi: "Koopmeiners Non abbiamo ricevuto alcun interesse" - Infine su un singolo che sta rendendo al meglio: " Koopmeiners sta facendo bene ed è normale che stia attirando l'attenzione di altre squadre, ma non abbiamo ricevuto nessun tipo di interesse. Vedremo ...gianlucadimarzio

Atalanta, Percassi: “Normale che Koopmeiners interessi” - Dopo il grande successo per 3-0 in campionato contro il Napoli, che ha ridato speranza per la qualificazione in Champions League, l'Atalanta affronta la ...footballnews24

LIVE FV: Fiorentina-Atalanta 0-0: TENTATIVO DI MANDRAGORA SU PUNIZIONE - 7' - Fase iniziale compassato da entrambe le parti. L'Atalanta fa girare il pallone nei pressi della propria area di rigore. La Fiorentina pressa alta, finora senza successo. 4' - Azzardo di ...firenzeviola