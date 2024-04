Fiorentina-Atalanta LIVE 1-0 | entra Scamacca | Terracciano salva su Hien

A Firenze, il match valido per la semifinale di Coppa Italia 2023/2024 tra Atalanta e Fiorentina : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE A Firenze, Atalanta e Fiorentina si affrontano nel ... (calcionews24)

LIVE FV: Fiorentina-Atalanta 1-0, TERRACCIANO SALVA SU HIEN! - La Fiorentina chiude meritatamente in vantaggio un primo tempo ad alto voltaggio. A decidere per ora è un autentico missile di Mandragora, mancino dalla lunga gittata sotto la traversa per un gol che ...firenzeviola

LIVE FV: Fiorentina-Atalanta 1-0, RICOMINCIA LA RIPRESA! - 48' - Subito pallone buono per Scamacca, che da pochi passi spedisce fuori un facile tap-in. Tutto vanificato però dal fuorigioco sventolato, rimane comunque il gigantesco gol ...firenzeviola

Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta 1-0: il primo tempo lo decide un gol spettacolare di Mandragora - Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta 1-0: il primo tempo lo decide un gol spettacolare di Mandragora. Il risultato dopo 45 minuti Dopo Juventus–Lazio di ieri, questa sera si sta giocando l’andata ...lazionews24