Fiorentina Atalanta | Italiano | «Serve un ritorno strepitoso»

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Vincenzo, allenatore della, ha parlato dopo la vittoria di misura contro l’in Coppa Italia Vincenzo, tecnico della, è intervenuto ai microfoni di Mediaset circa la sfida di Coppa Italia contro l’. PARTITA – «Carnesecchi ha fatto due parate incredibili, in queste partite si affrontano dei campioni. Nel primo tempo abbiamo

Il campionato dice una cosa, la Coppa Italia ben altra. Un’ora di dominio della Fiorentina sul l’Atalanta , in cui all’interno troviamo l’eurogol di Mandragora , poi Carnesecchi fa due parate clamorose ... (sportface)

Coppa Italia, Gritti per l’Atalanta: “Primo tempo con difficoltà, ma rimane tutto aperto” - Cade l'Atalanta in casa viola nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia con un risultato di misura. Della sconfitta per 1-0 al “Franchi” contro la Fiorentina parla ai microfoni nel post pa ...itasportpress

Carnesecchi: “Sono positivo per il ritorno. Le mie parate sono dovute al fatto che…” - Nel post partita, ai microfoni di Mediaset, ha parlato Marco Carnesecchi. Queste le parole del portiere dell’Atalanta: “Sono positivo, abbiamo fatto un secondo tempo in crescita dal punto di vista fis ...calcioatalanta

Battuta l'Atalanta nell'andata della semifinale - La Fiorentina batte l'Atalanta con il vantaggio con un sinistro da fuori area di Mandragora alla mezz'ora del primo tempo nell'andata della semifinale di Coppa Italia 2023/24. Dopo alcuni tentativi ...nove.firenze