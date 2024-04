Fiorello chiude con Viva Rai2? Amadeus confermato in Rai | retroscena

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il contratto dicon il servizio pubblico è in scadenza, ma il conduttore sarà ri. D'altronde la Rai non può fare a meno del suo uomo di punta. Come riporta FQ Magazine, Amedeo Umberto Rita Sebastiani è l'uomo del momento (o meglio degli ultimi cinque anni): sommati i Festival di Sanremo condotti, oltre duecento puntate di Affari Tuoi, i Capodanno da record e gli speciali Epifania dedicati alla Lotteria Italiana, il conduttore ha portato circa cento milioni di euro di pubblicità. Adesso c'è un contratto da firmare nonostante una marea di fake news che girano attorno alla sua figura. Nonostante le smentite degli attuali Vertici Rai, suc'è la lente di ingrandimento da parte di Discovery che lo vorrebbe arruolare nella sua azienda inondandolo di soldi e programmi sia in access prime time che in prima serata. "È ...

Ordine uscita cantanti finale E’ tempo di conferenza stampa per la finalissima del Festival di Sanremo 2024 , in onda stasera in prima serata su Rai1. Dopo la serata cover, che si è conclusa con i ... (davidemaggio)

Sanremo 2024 è arrivato alla serata finale che decreterà il vincitore della 74esima edizione del Festival. In onda stasera in tv, sabato 10 febbraio, la quinta puntata. Dopo... (leggo)

Tutte le novità sulla tv le dà in anteprima FQMagazine: La7 in trattativa con Flavio Insinna - “Tempi troppo stretti ma l’accordo c’è ed è chiuso“, assicurano i beninformati per poi accennare ... azienda”, ha fatto sapere la Rai all’agenzia Ansa. E Rosario Fiorello Lo showman, dopo cinque ...ilfattoquotidiano

Carlo Conti apre le porte a Sanremo 2025: “Cosa devo valutare” - Carlo Conti stupisce e non chiude le porte alla conduzione del Festival di Sanremo 2025: le parole del presentatore toscano ...gossipetv

Viva Rai2: “Fiorello elogiato per come ha gestito la gaffe al TG2” dicono - "Fiorello ha spento le polemiche sulla gaffe di Giacovazzo", il commento di Giancarlo De Andreis È stato al centro dell'attenzione per un fuori onda ...lanostratv