Film netflix fabbricante di lacrime trama

Poco apprezzato dal pubblico e dalla critica, Glass di M. Night Shyamalan chiudeva la trilogia di Unbreakable e Split, e ora potrebbe avere una seconda vita in streaming su Netflix. Ecco perché ... (movieplayer)

Arriva una nuova settimana per Netflix e tante nuove serie tv da non perdere! Come di consueto torna il nostro appuntamento con con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi ... (today)