Ferrara Basket | Gardone nel mirino Ma domenica mancherà Sankarè

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dopo la sosta pasquale,è tornata ieri ad allenarsi e il focus è già sulla gara casalinga dipomeriggio (ore 18) contro lase, squadra che all’andata fece un sol boccone dei biancazzurri, battuti 91-70 in una partita mai veramente in discussione. Di quei quaranta minuti in terra bresciana Drigo e compagni dovranno fare tesoro, anche se ben difficilmente gli avversari potranno mettere in campo la stessa aggressività con la quale sono abituati a ‘giocarsi’ le partite casalinghe. Nel proprio fortino, infatti, lase è stata capace di mettere al tappeto anche la capolista Sangiorgese, mentre in trasferta ha perso due volte su due, a Fidenza e a Pizzighettone. Grazie al successo di Pordenone, i biancazzurri hanno sostanzialmente ipotecato i playoff: basterà una ...