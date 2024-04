“Fermiamoci qui” E Tiberio Timperi | provato e in lacrime | interrompe la diretta de I Fatti Vostri

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Puntata non facile pere anche il pubblico de I. Mercoledì 3 aprile 2024 la puntata è iniziata come sempre col buon umore, ma poi ha toccato un argomento delicatissimo che oltre a far commuovere il conduttore lo ha portato are lae lanciare così la pubblicità. Tutto ha inizio con l’ingresso in studio di Gianni Battista Maestri, papà di un bimbo in stato vegetativo da sette anni per aver ingerito un pezzo di formaggio contaminato. A Iha ripercorso le tappe del suo dramma familiare, dalcalvario in ospedale all’iter giudiziario; “Questa è una battaglia che faccio per salvare altri bambini, le garantisco che io non sono riuscito a salvare il mio bambino ma il mio bambino sta salvando altri ...