Fermato in via Borgo Palazzo | addosso aveva una dose di «droga zombie»

(Di mercoledì 3 aprile 2024) POLIZIA LOCALE. I controlli settimanali in città: da una perquisizione a casa l’uomo era in possesso di altre dosi di questa nuovasintetica.

Un carabiniere tira uno Schiaffo in pieno volto, presumibilmente durante un fermo, a un uomo poco prima di farlo entrare nell’auto di servizio, probabilmente per portarlo in caserma. È quanto si ... (ilfattoquotidiano)

CRONACA DI Roma – Ha dato fuoco, all’ autorimessa in via Castel di Leva , a Roma , dopo essere stato stato licenziato lo scorso gennaio. Per questo, gli agenti della polizia di Stato del distretto ... (romadailynews)

Dalle sue storie d’amore ai temi caldi, come il conflitto tra Israele e Palestina e quello tra Russia e Ucraina. Vasco Rossi si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, parlando ... (ilfattoquotidiano)

Terni, Fermato in via Aleardi per un controllo e arrestato: il tunisino aveva hascisc e cocaina - TERNI - Era a bordo dell'auto condotta da una ragazza che è stata fermata per un controllo da una pattuglia dell'arma lungo via Aleardi. Il 29enne tunisino ha cercato ...ilmessaggero

Roma: in moto senza patente e assicurazione, maxi multa di 6 mila euro - È stato trovato senza patente, assicurazione e revisione il conducente di una moto, un italiano di 52 anni, Fermato da una pattuglia della polizia locale di Roma in via di Capannelle, all’altezza di ...radiocolonna