Fegati di bambino? La disinformazione antiabortista

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Andiamo avanti nel trattare un argomento che qui su BUTAC negli anni abbiamo incrociato più volte, argomento molto delicato in un Paese come il nostro dove scienza e religione spesso vanno a braccetto. Come avete capito dal titolo parliamo di aborti, e lo facciamo in merito a un articolo pubblicato sul sito di ProVita e Famiglia il 24 marzo 2024, con la firma di Francesca Romana Poleggi. Articolo dal titolo: Planned Parenthood vendedi: perché no? Se “non è umano”… Articolo che, come ci viene detto nelle primissime righe, dovrebbe avere come fonte Steven Ertel, su Life Site News Che tipo di sito è LifeSiteNews? Riporta Wikipedia: LifeSiteNews (or simply LifeSite) is a Canadian Catholic conservative anti-abortion advocacy website and news publication. LifeSiteNews has published misleading information and conspiracy theories, and in ...