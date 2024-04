Fedez single e ‘beato tra le donne’ | ecco chi sono l’assistente Eleonora e la modella ed ex Miss Georgia Nini Gogichaishvili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Foto a torso nudo, sempre in palestra e dedito alla boxe, qualche uscita con colleghi ed amici, una nuova Ferrari e soprattutto una nuova super casa con vista di fronte al Castello Sforzesco a Milano. Tutto rigorosamente documentato minuto per minuto sui social.sembra “rinato” dopo la fine della storia con Chiara Ferragni. I maligni sussurrano che fosse proprio l’imprenditrice digitale a tarpare le ali all’ex compagno. Ma, per citare Rossini, “la calunnia è un venticello”. Il settimanale Chi ha paparazzato a Roma il rapper, reduce dalla registrazione dell’intervista a “Belve” che andrà in onda il 9 aprile in prima serata su Rai Due, in compagnia dell’inseparabile assistente personaleSesana, 33enne di Milano. “Essendo i due inseparabili si è vociferato anche di una amicizia affettuosa, maè così: quando si fida di ...