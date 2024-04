Federico Gatti | intervento-killer su Zaccagni | subito fuori La furia di Tudor

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Non è stata una partita facile per la Lazio allo Juventus Stadium. L'andata della semifinale di Coppa Italia ha visto i bianconeri imporsi per 2-0, mettendo una seria ipoteca sulla finale che si giocherà all'Olimpico di Roma. Il match è stato deciso dai due gol di Chiesa e Vlahovic nella ripresa, ma già dai primi minuti la partita era stata indirizzata verso la Juve. Complice l'infortunio di uno degli attaccanti più in palla della Lazio, Matteo. Il trequartista italiano è stato costretto a lasciare il campo dopo appena un quarto d'ora a causa di un brutto infortunio. A causare l'uscita diè stato undurissimo del difensore juventino. La caviglia del laziale è rimasta sotto alla gamba di, causando una distorsione che gli ha impedito di ...

