Federcalcio spagnola | il 6 maggio le elezioni per la presidenza

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La commissione gerente della, dando seguito alle richieste arrivate da Fifa e Uefa nei giorni scorsi, ha convocato per il 6leper la. Dal 7 al 12 aprile gli aspiranti dovranno presentare le proprie candidature. Tra i favoriti c’è Pedro Rocha, che ha già annunciato le dimissioni da presidente della commissione gerente della Rfef. Con lui dovrebbe candidarsi anche l’ex politica Eva Parera. La poltrona di presidente della Rfef è vuota dalle dimissioni di Luis Rubiales per il caso Hermoso dello scorso settembre. SportFace.

Nuove rivelazioni nell’inchiesta sugli appalti concessi dalla Federcalcio spagnola negli ultimi 5 anni durante la gestione dell’ex presidente Luis Rubiales . Un contratto da 1,3 milioni di euro per i ... (calcioweb.eu)

L’ex presidente della Federcalcio spagnola , Luis Rubiales , è stato arre stato dalla Guardia Civil che lo ha prelevato – come riporta Tve – all’arrivo all’aeroporto di Madrid-Barajas, dove è atterrato ... (ilfattoquotidiano)

Madrid , 3 aprile 2024 – L’ex presidente della Federcalcio spagnola , Luis Rubiales , è stato arrestato a Madrid . L’ex dirigente è rientrato in Spagna da Santo Domingo e ad attenderlo all’aeroporto ... (sport.quotidiano)

Calcio: Spagna. Rubiales rimesso in libertà - L'ex presidente federale è rientrato oggi dalla Repubbica Dominicana MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Luis Rubiales è tornato in libertà. Atterrato oggi a Madrid attorno alle 11 proveniente dalla ...sport.tiscali

Rubiales: in libertà in attesa di comparire davanti al giudice - (Keystone-ATS) L’ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfet), Luis Rubiales, è stato rimesso in libertà dopo l’interrogatorio da parte degli agenti dell’Unità centrale operativa (Uco) al suo ...swissinfo.ch

Luis Rubiales (ex presidente Federcalcio spagnola) accusato di corruzione: arrestato a Madrid e poi rilasciato - CALCIO - L'ex presidente della Federcalcio spagnola, appena atterrato all'aeroporto Barajas di Madrid con un volo proveniente dalla Repubblica Dominicana, è sta ...eurosport