Fedele | “Italiano sarà il nuovo allenatore e il Napoli subirà un sacco di gol”

Fedele svela il nome del nuovo allenatore: "Il Napoli cambierà e prenderà un sacco di gol" - Enrico Fedele, operatore di mercato, a Televomero ha commentato le voci sulla panchina del Napoli: "Italiano sarà l'allenatore, ormai siamo lì. Il Napoli cambierà molto, farà il 4-3-3, prenderà un sac ...tuttonapoli

Fedele: "Napoli: al 99.9% è fatta per il nuovo mister. Motta alla Juventus" - Enrico Fedele, nel corso della trasmissione L'InFedele, ha parlato del futuro delle panchine di Napoli e Juventus.areanapoli

Fedele: "Spero che il Napoli non vada in Champions. Ho una certezza su Calzona" - In un intervento radiofonico l'ex dirigente Enrico Fedele ha parlato della situazione complicata in casa Napoli.areanapoli