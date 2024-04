Fed | Powell | serve più fiducia su calo inflazione per taglio tassi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 apr. (askanews) – Alla Federal Re“non ci attendiamo che sia appropriato abbassare ifino a quando non avremo maggioreche l’si stia muovendo in maniera sostenibile al ribasso verso il 2%”. E “data la forza dell’economia e i progressi compiuti finora sull’, abbiamo tempo per valutare i dati che giungeranno per le nostre decisioni di policy”. Lo ha affermato il presidente della Fed, Jaydurante il suo intervento alla Stanford University. Un messaggio che sembra frenare sulle ipotesi di tagli deia breve termine. “Ridurre itroppo presto o eccessivamente potrebbe provocare un’inversione dei progressi che abbiamo visto sull’e, in ultima istanza, richiedere ...