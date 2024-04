FdI Napoli | “Incentivare il comparto artigiano”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina il presidente cittadino didi Fratelli d’Italia, Marco Nonno, con il vice presidente Luigi Rispoli e il dirigente Vincenzo Moretto, hanno incontrato, nell’ambito del giro di consultazioni con le forze imprenditoriali e sociali della città, Fabrizio Luongo, segretario Casartigianinella sede della storica associazione di categoria. Tra i tanti temi trattati, si legge in una nota, “sono state affrontate le politiche di sviluppo verso unche conta 28mila imprese e che resta un grande attrattore turistico ed occupazionale, poco considerato e poco presente nelle politiche comunali e regionali. Si è parlato della necessità di rendere più semplici gli iter amministrativi per ottenere le autorizzazioni e per ogni altra opportunità di carattere gestionale. Ci si è soffermati, ...

«Abbiamo dato mandato all'avvocato Danila De Novellis di presentare un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti del presidente De Luca in seguito alle numerose... (ilmattino)

Si è insedia to, ieri a Napoli , il nuovo coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, eletto dagli iscritti nel recente congresso del partito durante il quale Marco Nonno è stato nominato ... (ildenaro)

Alfredo Antoniozzi , vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, si è espresso in merito a quanto accaduto durante Inter-Napoli tra Francesco Acerbi e Juan Jesus: “Alcuni media riportano che ... (sportface)

Maschio Angioino di Napoli, via ai lavori: «Decisivi i fondi del patto tra sindaco e ministro» - Regge la sinergia istituzionale tra il ministro per la Cultura Gennaro Sangiuliano e il sindaco Gaetano Manfredi. E ieri a Roma proprio al Mic in occasione della presentazione di Pompei ...ilmattino

Le “figurine” europee di Schlein minacciano Topo, Mr. Preferenze - Conoscete Raffaele Topo, detto Lello, figlio di Francesco, detto Ciccio, da Villaricca, provincia di Napoli Per ragioni che vi spiegheremo tra qualche rigo, Elly Schlein, per via della fame di voti ...ilfattoquotidiano

Sfiducia Salvini-Santanchè. Lega e FdI salveranno ognuno il ministro dell’altro. - Oggi al voto le mozioni di sfiducia delle opposizioni. Lega e FdI salveranno Santanchè e Salvini per non farsi la guerra. Le due mozioni di sfiducia che oggi si votano alla Camera nei confronti della ...lanotiziagiornale