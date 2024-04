(Di mercoledì 3 aprile 2024) La Ong tedesca Sea Eye dovrà rimanere in portoper poco meno di 40 giorni e da Reggio Calabria, dove si trova in stato di fermo, continua a insultare il governo

Il rito del “ presente ”, cori in greco e gli immancabili saluti romani per ricordare una vittima degli anni di piombo. Mercoledì sera qualche decina di persone, militanti di estrema destra, si è ... (ilfattoquotidiano)

"Fascisti". Ancora insulti all'Italia dalle Ong tedesche - La Ong tedesca Sea Eye dovrà rimanere in porto Ancora per poco meno di 40 giorni e da Reggio Calabria, dove si trova in stato di fermo, continua a insultare il governo ...ilgiornale

Il fascismo è fra noi. Soprattutto in America - Se il fascismo è stata al contempo una ideologia ... prosegue con la simpatia verso Benito Mussolini, poi con quella Ancora più rilevante per Adolf Hitler, quindi durante la guerra fredda per ...huffingtonpost

Giacomo Matteotti: esempio di un’Italia migliore, ieri come oggi - Durante il ventennio fascista fu oggetto di una sorta di culto laico clandestino da parte di tanti italiani, socialisti e non, in suo nome volontari antiFascisti combatterono per la repubblica ...articolo21