FANTACALCIO | IL LEADER TECNICO – Il top della giornata 30 | Rafael Leao

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Spiritualmente, CN24 individua il giocatore più determinante delper ognidi serie A. Oggi tocca a lui:Un giovane attaccante portoghese stava vivendo una brutta situazione.Egli aveva grossi debiti di gioco. I suoi creditori erano quel tipo di fantacalcisti con i quali è meglio non avere problemi. Avevano investito molti soldi

Poliziescamente, CN24 individua il giocatore più determinante per ogni giornata di FANTACALCIO . Oggi tocca a lui: Lorenzo Pellegrini . Chi è stato il giocatore più determinante per il FANTACALCIO ... (calcionews24)

Aggressivamente, CN24 individua il giocatore più determinante del FANTACALCIO per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Teun Koopmeiners Nel parco nazionale dello Stadium possiamo osservare ... (calcionews24)

Fedelmente, CN24 individua il giocatore più determinante del FANTACALCIO per ogni giornata di serie A. Oggi tocca a lui: Juan Jesus Da un punto di vista prettamente di FANTACALCIO Juan Jesus a ... (calcionews24)

Pulisic LEADER del Milan: “Sì grazie a Pioli. Futuro Ama i rossoneri” - Milan, parla il padre di Pulisic "Ha avuto la fiducia di tutti: Pioli si fida, lo fa giocare sempre e non lo sostituisce subito se le cose vanno male. Poi Milano gli piace e dei compagni mi parla semp ...informazione

Fanta131 | Tilde Cuomo vince la giornata numero 30, Casteddu99 LEADER in classifica - La Serie A fa 30 e il Fanta131, il FANTACALCIO della nostra Redazione, va sempre più di fretta nel decisivo rush finale per la vittoria della Coppa (e di un weekend per due a Chattilon con hotel e ing ...msn

L'EX INTER - Frey: "Sommer E' un LEADER silenzioso" - L'Inter corre veloce verso lo scudetto e lo fa preparandosi allo scontro contro l'Empoli che potrebbe avvicinare ulteriormente i nerazzurri alla seconda stella. Chi ne è convinto è Sebastian Frey che ...napolimagazine