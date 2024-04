(Di mercoledì 3 aprile 2024) Padre Livio Fanzaga ha preso piuttosto allegramente la scoperta che, il venerdì santo, l’algoritmo gli abbia censurato l’immagine di un crocifisso sui canali social di: non perché lesivo dell’equilibrio inclusivo fra religioni, non perché avrebbe dovuto accontentare tutti mostrando anche immagini di Maometto, di Budda e della Dea Ragione; bensì perché il crocifisso è a petto nudo. Singolare circostanza, ha commentato il prelato, dato che i social censurano sì il petto nudo femminile ma non quello maschile, ad esempio nelle foto al mare: si vede che l’algoritmo è stato tratto in inganno dai capelli lunghi, chissà. Circostanzapiù singolare, aggiungo io: poiché, se ci fosse stato un essere umano, si sarebbe accorto che l’immagine era di stampo religioso, e che quindi il nudo non aveva intento offensivo o erotico, ...

Una diretta sulla via Crucis pubblicata da Radio Maria è stata oscurata per un errore di Facebook . L'accusa è quella di aver mostrato immagini di nudo .Continua a leggere (fanpage)

Momenti di imbarazzo, venerdì 29 marzo, sul profilo FB di Radio Maria , quando la programmata diretta della Via Crucis da Medjugorie è stata più volte oscurata per “immagini di nudo o atti sessuali”: ... (cultweb)

Momenti di imbarazzo, venerdì 29 marzo, sul profilo FB di Radio Maria , quando la programmata diretta della Via Crucis da Medjugorie è stata più volte oscurata per “immagini di nudo o atti sessuali”: ... (cultweb)

"Gocciole, Abbracci e Pan di Stelle possono essere copiati", la sentenza shock che stravolge il mondo dei biscotti: "Ormai sono di uso comune" - Svolta nella "guerra dei biscotti" tra Barilla - proprietaria dei marchi - e Tedesco Saporti Artigianali. l tribunale di Brescia non blocca i "fake". No coment di Barilla che ricorre in appello La ...gamberorosso

Facebook blocca Radio Maria: l'IA non ha ancora il senso del sacro - La via crucis del venerdì santo censurata perché il crocifisso è a petto nudo. Quando avremo insegnato all’intelligenza artificiale a credere in Dio, allora magari potrà evangelizzarci Padre Livio ...ilfoglio

Facebook interrompe la diretta della Via Crucis di Radio Maria: immagini di nudo - La diretta Facebook della Via Crucis di Radio Maria bloccata e segnalata da Meta per “immagini di nudo o atti sessuali”. Il caso ha fatto il giro subito il giro del web, con l’inevitabile replica la s ...primaonline