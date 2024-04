Faccia a faccia tra il padre di Ilaria Salis e Schlein “Servono rassicurazioni”

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tutto aperto per la candidatura dicon il Partito democratico. Intorno all'ora di pranzo è infatti andato in scena untra Robertodella maestra detenuta in Ungheria, ed Elly. Il papà della 39enne si era lamentato in un'intervista del gioco delle correnti sulla pelle della figlia in vista di una possibile candidatura alle elezioni Europee e ora, riferisce Il Foglio, sono in corso i colloqui per risolvere lo stallo: “Nelle intenzioni - il retroscena del quotidiano diretto da Claudio Cesara - dic'è la voglia di candidarenella circoscrizione Isole (Sicilia e Sardegna) alle prossime europee di giugno. Il ...