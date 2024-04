(Adnkronos) – restano gravi le condizioni di Fabrizio Iacorossi , personal trainer di Giorgia Meloni , investito venerdì mentre era in bicicletta a Roma. Al momento, a quanto apprende l'Adnkronos ... (periodicodaily)

La prognosi rimane riservata restano gravi le condizioni di Fabrizio Iacorossi , personal trainer di Giorgia Meloni , investito venerdì mentre era in bicicletta a Roma. Al momento, a quanto apprende ... (sbircialanotizia)

ancora in condizioni critiche Fabrizio Iacorossi , personal trainer dei vip investito sabato scorso da un'auto mentre era in bicicletta fra Ostia e Torvajanica.Continua a leggere (fanpage)

Fabrizio Iacorossi, il personal trainer di Totti e Meloni si sveglia dal coma: condizioni stabili - Fabrizio Iacorossi ha parlato con la moglie e con i medici dell'ospedale San Camillo, dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva ...fanpage

Fabrizio Iacorossi si è risvegliato dal coma: il personal trainer di Meloni e Totti ha riconosciuto la moglie - Fabrizio Iacorossi, il personal trainer della premier Giorgia Meloni e di Francesco Totti, si è risvegliato dal coma farmacologico. Per la prima volta dopo l’incidente di sabato scorso ha aperto gli ...roma.repubblica

Fabrizio Iacorossi si è svegliato dal coma: ecco come sta - Il personal trainer di Totti e Giorgia Meloni era finito in terapia intensiva in condizioni gravissime dopo un incidente stradale ...corrieredellosport