Fabbricante di lacrime | la recensione | uno young adult fin troppo enfatizzato

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ladidi: Alessandro Genovesi adatta su Netflix il romanzo di Erin Doom (vero e proprio caso letterario) per un film che trascrive (in modo emotivamente artificiale) invece che re-interpretare. Protagonisti Caterina Ferioli e Simone Baldassari. Non possiamo fare un diretto paragone con il libro originale perché, ça va sans dire, non lo abbiamo letto. Tuttavia, rintracciando la storia editoriale, non possiamo non citare l'assoluto successo ottenuto:di(edito da Salani) nel 2022 ha venduto mezzo milione di copie, imponendosi come il romanzo più venduto in Italia (!). Traguardo clamoroso, se pensiamo che l'autrice, Erin Doom (nome d'arte e viso avvolto nel mistero, almeno fino al 2023, quando si è rivelata), si sia inizialmente auto-pubblicata, prima di ...