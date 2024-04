“Fabbricante di lacrime” arriva su Netflix | sarà disponibile dal 4 aprile

Fabbricante di lacrime: recensione del film di Netflix - Arriva su Netflix il film Fabbricante di lacrime tratto dal romanzo omonimo di Erin Doom con per protagonisti Nica e Rigel ...cinefilos

Fabbricante di lacrime diventa una serie Netflix: folla a Milano per incontrare Erin Doom e il cast - In piazza San Babila centinaia di giovani in coda per farsi firmare il romanzo best seller e scoprire gli attori della serie tv ...ilgiorno

Genovesi, 'un Fabbricante di lacrime gotico e fantasy' - Simone Baldasseroni-Rigel si è tuffato una prima volta nel romanzo attraverso un audiolibro e con una bandana sugli occhi, tre capitoli al giorno, per poi rileggerlo con calma. A Caterina Ferioli-Nica ...ansa